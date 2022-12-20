رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن اعتماد مبدأ القوة لحل الخلافات

قال محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي: «سلسة المؤتمرات المنعقدة بمثابة نافذة معززة لتوسيع التعاون الإقليمي، ومن هذا المنطلق نرغب في الوصول إلى أقصى درجات التفاهم والتنسيق حول دعم عجلة التطوير والتنمية في المنطقة وإقامة أفضل الروابط والصلات مع دولنا».

وأكد خلال كلمته بمؤتمر بغداد: «لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حل الخلاف أو الاختلاف، ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضد العراق، ولا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق ضد أي دولة من دول الجوار، ويجب أن نعتمد الحوار والتفاهم لحل مشاكلنا ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا بما يسهم في تعزيز أخوتنا المستندة على عوامل التاريخ والجغرافيا والثقافة وتؤسس للاستقرار والازدهار في المنطقة».

وأشار إلى أن العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين وينشد سياسية التهدئة وخفض التوترات وفي ذات الوقت يرفض التدخل في الشئون الداخلية ومس السيادة.