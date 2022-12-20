خبير علاقات دولية: مؤتمر بغداد يعقد في ظروف استثنائية ومُعقدة

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إنّ مؤتمر بغداد يأتي في ظروف استثنائية ومُعقدة، تحتاج إلى تضافر الجهود وحل كثير من القضايا التي تُهدد الأمن القومي العربي، وأيضًا في ظل متغيرات دولية لها انعكاسات سلبية مُجمل الأوضاع في منطقتنا العربية.

مؤتمر بغداد

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مؤتمر بغداد يأتي استكمالًا لمؤتمر بغداد 1 للتعاون والشراكة، وفي إطار الجهود الكبيرة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتكوين شراكات تكون دافعة لتعزيز العمل العربي المشترك.

مواجهة التحديات

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أنّ المحور المصري العراقي الأردني مكون رئيسي ضمن مؤتمر بغداد، ويعتبر حجر الأساس في إقامة مثل هذه الأحداث المهمة التي يكون لها تأثير كبير على كل القضايا، على اعتبار أنّ هناك تهديد حقيقي للأمن الغذائي والمائي والطاقة وقضايا مكافحة الإرهاب وغيرهم، وذلك من خلال الآلية الثلاثية.

وتابع أنّ المحور المصري العراقي الأردني يمثل محور الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، وهناك الكثير من التسابق سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، إلى جانب الكثير من المشروعات التي قد تحقق رواقا حقيقيا لمنطقتنا العربية، وعلى رأسهم مشروع المشرق الجديد.