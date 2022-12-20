«جامعة القاهرة»: تكريم 134 من الحاصلين على جوائز الدولة باحتفالية عيد العلم

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن احتفال الجامعة اليوم تزامن مع الاحتفال بتاريخ تأسيس الجامعة الرابع عشر في المئوية الثانية وسط تاريخ يقف شامخا لهذا الصرح كمؤسسة للعلم والثقافة والتنوير، كيان عريق نعتز بالانتماء إليه، ونحتمع اليوم في لمسة وفاء من أم الجامعات لأبنائها من المبدعين ولقاء يحمل دعوة صادقة للمجتمع الجامعي لمواصلة العطاء من أجل التنمية ورسالة تحملها الجامعة للمكرمين عنوانها التقدير لإنجازاتهم.

وأشار في كلمة له باحتفالية عيد العلم الـ 17 المنعقدة الآن بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء، إلى أنه يجري تكريم 134 عالما من 2019 حتى 2021، من الحاصلين على جوائز الدولة للنيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية والتميز والمرأة بإجمالي 57 جائزة، وعلى مستوى الجامعة سيتم تكريم بإجمالي 77 جائزة.

وتابع: «من منارة العلم مقصد الباحثين والدارسين من شتى بقاع الأرض ومن قاعة الاحتفال الكبرى كرة التاج وقلب جامعة القاهرة النابض، يسعدني ويشرفني الترحيب بكم في الاحتفال بعيد العلم الذي تنظمه الجامعة تكريما لعلمائها ونوابغها ومفكريها في تقليد تحرص عليه الجامعة منذ أعوام تأكيدا لقيمة العلم ومكانة العلماء».

استقبال العائدين من أبناء الوطن بالمدن الجامعية

واستعرض عبد الصادق، جهود قطاع تنمية المجتمع والبيئة، التي لا تكن تحقق لولا المساعدة والدعم من الدكتور محمد الخشت خط دفاع أول في التعامل مع جائحة كوورنا، واستقبال العائدين من أبناء الوطن بالمدن الجامعية خلال فترات الحجر الصحي، فضلا عن ترتيب الإجراءات الاحترازية والإعلان عنها ومتابعة تنفيذها وظهر القطاع كنموذج لمواجهة الأزمة والجائحة.

تحقيق التنمية داخل المجتمع

واستطرد: «فيما يتعلق بعمل مراكز الأبحاث نساهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية في تحقيق التنمية داخل المجتمع، ولا ننسى مشاركة جامعة القاهرة في قمة المناخ من خلال الندوات وورش العمل وجناح الجامعة خلال القمة».