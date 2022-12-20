وزير خارجية البحرين: أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمننا القومي 

قال وزير خارجية مملكة البحرين، عبداللطيف بن راشد ريان، إنّ بلاده حريصة دائمًا على تعزيز التعاون والشراكة الدولية في دعم العراق الشقيق، والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، واستعادة دوره المحوري كقوة فعالية وإيجابية في محيطه العربي والإقليمي والدولي، مؤكدا أنّ أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الخليجي والعربي، وركيزة أساسية للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي الفعال في هذه المنطقة العربية والاستراتيجية من العالم.

دعم جهود إعادة إعمار العراق

وأضاف ريان، خلال كلمته في مؤتمر بغداد 2 الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، أنّنا على يقين تام أنّ البحرين تؤكد دعمها الكامل لجهود العراق في تكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الإعمار، ومواصلة نجاحاته في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات المسلحة، وعدم السماح بإساءة استغلال أراضيه في تهديد الأمن القومي العربي، ورفع أي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية أو انتهاك سيادة وسلامة أراضيه.

تغليب الحوار لتسوية الخلافات

وتابع وزير خارجية البحرين، أنّ جميع دول المنطقة تعمل على أساس مبدأ حُسن الجوار والاحترام المتبادل وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب تغليب لغة الحوار والنهج السلمي في تسوية الخلافات ونبذ الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية والطائفية.

وأشار إلى آلية التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، وما تم الاتفاق بشأنه من مشروعات اقتصادية مهمة، مثمّنًا الجهود المباركة بين مجلس التعاون ودول الخليج العربي وجمهورية العراق لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في مجال الكهرباء والنقل.