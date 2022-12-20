أول مدرسة مصرية بإيطاليا تعلن حجز الفصل الدراسي الثاني.. البداية 9 يناير

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة نجيب محفوظ بميلانو الإيطالية، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن فتح باب الحجز للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني 9 يناير المقبل، وذلك تنويه للمصريين بميلانو الراغبين في إلحاق أولادهم بالمدرسة قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

من هم الطلبة الذين لهم الحق في الالتحاق

وأشارت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، إلى الطلبة الذين لهم حق التحويل والالتحاق بالمدرسة، وهم الطلبة القادمون من مصر بشرط أن يكون الطالب قد أنهى الفصل الدراسي الأول في مصر، والطلبة المحولين من مدارس إيطالية ويكون الطالب في هذه الحالة ليس له الحق في الحصول الشهادة المصرية، ويكون الامتحان في القسم الإيطالي فقط مع دراسة الجانب المصري كدراسة فقط وتأسيس في اللغة العربية الحضانة، لدراسة اللغة العربية والإيطالية والإنجليزية.

أول مدرسة مصرية معتمدة في أوروبا تم إنشاؤها منذ 17 عاما

وذكرت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالمدرسة، حجز المكان لأن الأعداد محدودة من خلال الاتصال على الرقم 3274743190، من الاثنين إلى السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، لتحديد موعد للتسجيل مع سكرتارية المدرسة.

جدير بالذكر أن مدرسة «نجيب محفوظ»، في إيطاليا، أول مدرسة مصرية معتمدة في أوروبا، من خلال تدريس المنهجين المصري والإيطالي، حيث جرى إنشاؤها منذ نحو 17 عاما، وتقوم المدرسة بأدوار عدة لربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، كما تهدف المدرسة إلى غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب والطالبات عبر تعلم اللغة العربية، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية في ميلانو بإيطاليا.