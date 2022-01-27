مدير مدرسة نجيب محفوظ بميلانو: الطالب آخر العام يحصل على الشهادتين المصرية والإيطالية

قال وليد فوزى، مدير مدرسة «نجيب محفوظ» بإيطاليا، والمدير التنفيذى لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إنه جرى الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021 / 2022، وذلك تحت إشراف القنصلية المصرية، التي ساهمت فى الانتهاء من العملية الامتحانية.

تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ميلانو وضواحيها

وأشار مدير مدرسة «نجيب محفوظ» إلى تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بميلانو وضواحيها، والتي كانت سببا في تخوف أولياء الأمور من إتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالمدرسة، والتي تعد الأولى في إيطاليا، موضحا أن المدرسة تحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها ونصحت بها وزارة الصحة الإيطالية، فى ظل تفشي جائحة كورونا، وزيادة أعداد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وأوضح مدير المدرسة، أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي جرى اتباعها داخل المدرسة، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الالتزام بارتداء الكمامة «الماسك»، استخدام الكحول، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

مدير المدرسة: ننتظر نتيجة الصف الثالث الإعدادي من الإدارة العامة في القاهرة

وأضاف وليد فوزى أن مدرسة «نجيب محفوظ» بميلانو، تتميز ببرنامجها الفريد من نوعه، إذ يدرس بداخلها المنهجين المصري والإيطالي، ويحصل الطالب آخر العام على الشهادتين المصرية والإيطالية.

ونوه مدير المدرسة، بأنه بجانب الدور التعليميى للمدرسة، هناك أيضا دورا اجتماعيا من خلال لم شمل الأسر، خاصة المختلطة منها، إضافة إلى الدور الإنساني، إذ أصبحت المدرسة مركزا للمساعدات الإنسانية أثناء جائحة كورونا خلال الموجة الأولى، موضحا أن المدرسة معتمدة من وزارتي التربية والتعليم المصرية والإيطالية، وبالتالي تحقق المدرسة الهدف المنشود لكل الطلبة والطالبات، من خلال الجمع بين ثقافتين مختلفين، كى يظل ابن المدرسة مرتبط بوطنه الأم مصر.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة الآن، تنتظر نتيجة الصف الثالث الإعدادي، من الإدارة العامة للامتحانات في القاهرة، وذلك لأن نتيجة الشهادة الإعدادية تصدر مباشرة من وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.