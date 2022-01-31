سيرة وحياة «نجيب محفوظ» تزيّن مكتبة أول مدرسة مصرية في إيطاليا (صور)

زيّنت أهم الأعمال الأدبية التي تناولت سيرة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، مكتبة المدرسة التي تحمل اسمه في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد استجابة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لطلب السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بإمداد المدرسة بكل ما تحتاجه من أعمال تتحدث عن الأديب العالمي «نجيب محفوظ»، والتي تمتلك وزارة الثقافة المصرية حقوق نشرها.

«نجيب محفوظ» يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا من المصريين والإيطاليين

وكشف محمود عثمان، مؤسس مدرسة «نجيب محفوظ»، عن أنّ إدارة المدرسة تلقت عددا من الإصدارات قبل أيام، وتعد إضافة كبيرة للمكتبة الخاصة بالمدرسة، خاصة أنّ الأديب العالمي «نجيب محفوظ» يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا بين المصريين والإيطاليين أيضا، فضلا عن العديد من روايات الأديب العالمي التي تُرجمت إلى الإيطالية.

وكشف محمود عثمان، مؤسس مدرسة «نجيب محفوظ»، عن أنّ إدارة المدرسة تلقت عددا من الإصدارات قبل أيام، وتعد إضافة كبيرة للمكتبة الخاصة بالمدرسة، خاصة أنّ الأديب العالمي «نجيب محفوظ» يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا بين المصريين والإيطاليين أيضا، فضلا عن العديد من روايات الأديب العالمي التي تُرجمت إلى الإيطالية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة، في تصريح لـ«الوطن»، عن سعادته بوصول هذه الإصدارات إلى مكتبة المدرسة، ما يعد دعم مباشر من الدولة المصرية للمدرسة المصرية في ميلانو، والتي تعتبر المدرسة الوحيدة في أوروبا تقريبا.

وأوضح «عثمان»، أنّ هذا الدعم يلقي على أكتاف إدارة المدرسة مسؤولية كبيرة للحفاظ عليها، خاصة بعدما ظهرت أهميتها منذ إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة «اتكلم عربي»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تشجيع طلاب المدرسة على القراءة في الأدب والثقافة العربية

من جانبه، قال وليد فوزي، مدير مدرسة «نجيب محفوظ»، إنّ الأعمال والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة المدرسة كان لها أثر بالغ على فريق العمل داخل المدرسة، من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة والطالبات، حيث شعر الجميع أنّ صاحب جائزة نوبل يعيش معهم داخل المكان.

وتطرق «فوزي» إلى الحديث عن أهم الإصدارات التي وصلت إلى مكتبة المدرسة، وتتمثل في: «موسوعة نجيب محفوظ والسينما، نجيب محفوظ الطريق والصدى، أماكن نجيب محفوظ، قضايا الوجود في عالم نجيب محفوظ، هكذا تكلم نجيب محفوظ، سينما نجيب محفوظ، وصورة المجتمع المصري في أدب نجيب محفوظ».

وأشار مدير مدرسة «نجيب محفوظ»، إلى آثر تلك الإصدارات الأدبية في تشجيع الطلاب والطالبات بالمدرسة، للاطلاع والقراءة في الأدب العربي والثقافة العربية.