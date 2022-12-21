توجيهات من «التعليم» للمدارس: مراجعة درجات اختبارات الشهر قبل امتحانات نصف العام

وجَّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وفقا للجداول المعلنة بكل مديرية تعليمية، مؤكدة على إعداد الامتحانات والالتزام بضوابط وضع الامتحانات.

مراجعة درجات الاختبارين السابقين والمهام الأدائية ودرجات الحضور

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، ومراجعة درجات الاختبارين السابقين والمهام الأدائية ودرجات الحضور والسلوك والتقويمات الشفوية والأنشطة التعاونية للطلاب المنخفضة درجاتهم في التقويمات قبل بدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية مع إحضار إفادة بذلك وعملي الحاسب الآلي وعملي العلوم.

تدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات

وطالبت المديريات التعليمية، بالالتزام بأن تكون الامتحانات بعيدة عن أي اتجاهات أو ميول سياسية أو دينية أو عنصرية مع إحضار المادة بذلك، ومتابعة الانتهاء من تدريس المناهج وتدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات، مع إحضار إفادة بذلك متابعة الالتزام بتوزيع المصححين على المدارس.

عدم الخروج عن المقرر الدراسي والالتزام بالمادة العلمية

وشددت المديريات، على الالتزام من واضعي الأسئلة بعدم الخروج عن المقرر الدراسي والالتزام بالمادة العلمية الواردة بالكتاب المدرسي والالتزام بالتناسب الزمني للإجابة عن الأسئلة وفق التعليمات.

كما شددت على الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة وان تتدرج من السهولة إلى الصعوبة، والتنبيه بعمل امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج وتسليمهم لمديري المدارس وفق كل إعاقة.