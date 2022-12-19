«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، وتبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه:

- السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والجيولوجيا.

- الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الكيمياء واللغة الأجنبية الثانية.

- الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا.

- الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادة الأحياء والتكنولوجيا.

- الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية.

- السبت 21 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والجيولوجيا.

- الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي الكيمياء واللغة الثانية.

- الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والميكانيكا.

- الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي الأحياء والتكنولوجيا.

- الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان الفيزياء والمواطنة.

- السبت 21 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية.