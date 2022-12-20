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وزير خارجية الأردن: توافقنا على دعم العراق في مواجهة كل التحديات

كتب:

عمرو حسني
06:33 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
مؤتمر بين العراق ومصر والأردن

مؤتمر بين العراق ومصر والأردن

ذكر وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أن مؤتمر بغداد ليس فقط لدعم بلدنا، وإنما للعمل المشترك في المحيط الإقليمي ومواجهة التحديات، كما لفت وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إلى اختتام الدورة الثانية لمؤتمر بغداد، بتوافق على دعم العراق في مواجهة كل التحديات، بحسب مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية» السعودية.

ختام المؤتمر الصحفي المشترك بين مصر والعراق والأردن

ولفت المؤتمر الصحفي، إلى التأكيد على أهمية المشاريع الاقتصادية، لا سيما الربط الكهربائي والنقل، وتأكيد ضرورة الوقوف بجانب العراق لمواجهة الإرهاب، والتأكيد على إدانة التطرف والإرهاب بأشكاله، وكذلك التأكيد على أهمية التعاون بين مصر والأردن والعراق، بجانب التأكيد على أهمية المشاريع بين مجلس التعاون الخليجي والعراق.

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