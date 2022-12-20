موفدة «إكسترا نيوز» في الأردن توضح أهم ما جاء في البيان الختامي لقمة بغداد

قالت نانسي نور، موفدة «إكسترا نيوز» في الأردن، إن أهم ما جاء في البيان الختامي لقمة بغداد في نسخته الثانية، هو البناء على ما جاء في مخرجات النسخة الأولى من قمة بغداد، التي عقدت في أغسطس 2021، ما يتعلق بدعم استقرار العراق وازدهاره، وعدم التدخل في شؤونه، وصون مقدساته ومقدراته، والحفاظ على سيادته بكل الوسائل.

وأكدت التطرق في البيان الختامي، إلى ضرورة مساندة العراق في التحديات الكبرى، وعلى رأسها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وذكر البيان الختامي أن العراق حقق نصرا تاريخيا في هذا الصدد.

وتابعت أن البيان، أشار إلى ضرورة البناء على آلية العمل الثلاثي المشترك بين «مصر والأردن والعراق»، لما لها من أهمية كبيرة للغاية، لإعادة العراق للحاضنة العربية، وإعادة دورها الحيوي الفاعل في المنطقة، وهذه الآلية تأتي للحديث عن التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري والربط الكهربائي بين هذه الدول الثلاث.

واستطردت أن البيان الختامي، ذكر أن القمة المقبلة «بغداد 3»، ستنعقد في مصر بوجود وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا أهم ما أتى في البيان الختامي في قمة بغداد 2.