مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العراق: الأمن الغذائي أبرز ملفات قمة «بغداد 2»

علقت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، على انعقاد فعاليات قمة «بغداد 2» بالأردن غدا، بهدف دعم جهود جمهورية العراق في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن التزود بالطاقة.

العراق يمر ببعض العثرات الداخلية

وقالت «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مواصلة التنسيق مع إيران من أجل الاستعداد لهذا المؤتمر بهدف التعاون والشراكة، ويمر العراق ببعض العثرات الداخلية، وللخروج منها دعا العام الماضي، وتحديدًا في أغسطس لعقد مؤتمر «بغداد 1» الذي جمع عددًا كبيرًا من دول الجوار إضافة إلى شركاء إقليميين.

ماكرون يدعو السوداني

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن الرئيس الفرنسي بحث مع «السوداني» أوضاع المنطقة وعدم النيل من سيادة العراق ومكافحة الإرهاب، كما وجّه ماكرون دعوة إلى السوداني لزيارة فرنسا.