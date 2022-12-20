أخبار دولية.. انطلاق قمة «بغداد 2» اليوم.. وارتفاع ضحايا العنف المسلح في السويد

شهد عدد من الدول خلال الساعات الماضية أحداثًا مهمة تنوعت ما بين سياسية وعسكرية وقضائية، أبرزها الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال بين الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

تأكيد «أردني إماراتي» على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

كما تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتصالا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، فيما أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين «عمان» و«أبو ظبي»، والحرص على توسيع التعاون في كافة المجالات.

وتنطلق قمة «بغداد 2»، اليوم بالأردن، لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة «البحرين وعمان»، إلى جانب مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والعالمية

وفي العاصمة السعودية «الرياض»، بحث رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال لقاء مع الأمين العام لـ«التحالف الإسلامي» العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر «التحالف»، القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود التحالف في محاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وماليا، إضافة إلى الجانب العسكري.

المغيدي: «التحالف الإسلامي» يمثل منظومة متكامل

وشدد الجانبان، على أهمية تنسيق جهود أعضاء «التحالف الإسلامي»، وأشاد الفريق أول الحسين، بالدور الذي تقوم به السعودية، فيما أشار المغيدي، إلى أن السودان، يؤدي دورا محوريا في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن «التحالف الإسلامي» يمثل منظومة متكاملة تساهم في تعزيز التعاون بين أعضائه.

وفي العراق، رفعت «هيئة الحشد الشعبي»، دعوى قضائية ضد العضو المستقل في مجلس النواب «البرلمان»، سجاد سالم، لإساءته إلى رئيس الهيئة فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة ابو فدك المحمداوي.

«موسكو»: عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من الوحدات الكردية

وفي سوريا، أعلن «مركز المصالحة الروسي»، تسجيل «صفر إطلاق نار» من مواقع «جبهة النصرة» الإرهابية، في منطقة خفض التصعيد في «إدلب» السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشار اللواء نائب رئيس «المركز»، اللواء أوليج إيجوروف، إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

مقتل 60 شخصا في حوادث إطلاق النار في السويد خلال 2022

وفي السويد، أعلنت الحكومة، مقتل 60 شخصا في حوادث إطلاق النار في البلاد خلال عام 2022 «45 شخصا في 2021» وأشار وزير العدل جونار سترومر، إلى زيادة العنف المسلح المميت، مضيفا للصحفيين، إن البلاد سجلت رقما قياسيا دمويا جديدا.

وأوضح سترومر، أن الوفيات هي جزء بسيط من أعمال العنف والجريمة المنظمة، مضيفا إن حكومة بلاده ستشكل مجلسا داخل وزارة العدل لتنسيق الحرب على جرائم العصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي المملكة المتحدة، كشف البنك المركزي البريطاني «بنك إنجلترا»، أمس، عن أول عملات ورقية من فئات «5-10-20-50 جنيها أسترلينيا» «مصنوعة من البوليمير» تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، دون تعديل في تصميمها.

وسيتم طرح الأوراق النقدية، للتداول اعتباراً من منتصف العام بعد المقبل 2024، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إفريقيا، أسفر هجومين منفصلين شنتها عناصر مسلحة في قريتي «مالاجوم 1» و«ساكوونج» بـ«ولاية كادونا» شمال نيجيريا إلى مقتل 28 شخصا وإشعال النار في أكثر من 100 منزل وعدة سيارات، فيما قتل جنديان اثنان و6 مدنيين بينهم شخصية مهمة في القطاع التجاري وإصابة 5 أخرين في هجمات شمال وشرق بوركينا فاسو.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن محققين روس سيشاركون بالتحرّي في الاعتداء الإرهابي على مدير «البيت الروسي» في إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي، وفي 16 ديسمبر الجاري، تعرض سيتي، لمحاولة اغتيال، عند تلقيه طردا بريديا انفجر أثناء فتحه.