الإعدام لعاطلين قتلا شخصا وسرقا دراجته النارية في العسيرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لمتهمين قتلا شخصا وشرعا في سرقة دراجته النارية في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت، وأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2017

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2017، بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت الجهات المختصة لكلا من «ع . ز»، 19 عاما، عامل، و«ح . م»، 18 عاما، حاصل على دبلوم، تهمة قتل المجني عليه «أ . ش »، حيث استوقفاه بالطريق العام، وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره وذلك لسرقته بالإكراه، حيث شرعا في سرقة دراجته البنارية بالطريق العام عن طريق الإكراه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتركاه ولاذا بالفرار.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم نقل المجني عليه بواسطة المارة لمستشفى سوهاج الجامعي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.