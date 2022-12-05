نجاح مستشفى سوهاج الجامعي في استخدام الأشعة التداخلية لعلاج الأورام

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، البدء في إضافة خدمات متميزة جديدة ومتطوره بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي، وهي كي أورام الكبد السرطانية بتقنية الميكرويف بدون تدخل جراحي، إضافة إلى تقنية التردد الحراري، والتي تُجرى بالوحدة لحالات أورام الكبد والرحم وكذلك العظام.

تفعيل دور الأشعة التداخلية

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تلك التقنيات العلاجية الحديثة تعد بداية وخطوة مهمة نحو تفعيل دور الأشعة التداخلية في علاج الأورام بدون تدخلات جراحيه وبطريقة آمنة، حيث يتم عملها تحت توجيه الأشعة التلفزيونية لخدمة المرضى من سوهاج ومدن الصعيد المجاورة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن فريق الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي، يمتلك كوادر طبية عالية المستوى ويتمتع بخبرات مهنية مميزة، حيث أن القسم يسعى باستمرار إلي تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية بالقسم.

حالات استخدام الجهاز

وقال الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الاشعة، إنه تم استخدام تقنية الكي بالميكرويف حديثاً وبنجاح لمريض يبلغ من العمر 20 عاماً ويعاني من ورم سرطاني بالكبد، حيث أن هذا الإجراء لم يستغرق أكثر من نصف ساعة ولم يستدعي مكوث المريض بالمستشفي الا لساعات قليلة، كما تم متابعة المريض بعد شهرين حيث قلت دلالات الأورام من 475 إلى 26، مما يشير إلى نجاح هذا الإجراء في القضاء علي الورم بطريقه آمنة.

وأشار إلى أن الدكتور هشام عبدالغني أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية أجرى هذا التدخل، وساعده الدكتور محمد عزالدين عبدالشافي مدرس الأشعه التشخيصية والتداخلية، والدكتور عبدالرحمن فودة مدرس مساعد الأشعة بالقسم.