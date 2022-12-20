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الرئيس السيسي يلتقي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد

كتب:

محمد أبو عمرة
07:01 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، في البحر الميت بالأردن، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث بشأن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، مع التأكيد في هذا السياق، على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي، على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.