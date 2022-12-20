السيسي يثمّن تضحيات العراق: عانى من الحروب ولم ينجُ من التدخلات الخارجية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العراق واجه على مدار سنوات طويلة من انتشار الإرهاب والفكر المتطرف، ومن ويلات الحروب والصراعات طويلة الأمد، ولم ينجُ من التدخلات الخارجية التي أثقلت كاهل العراقيين وشعوب المنطقة كافة، مؤكدا أنّ مصر تثمّن جهود وتضحيات الشعب العراقي الباسل، الذي تكبّد الكثير لمواجهة التحديات، كما ثمّن جهود العراق لاسترجاع دور مؤسسات العراق للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وصون النسيج الوطني.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة بغداد 2، التي تنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية: «لا يفوتني أن أشيد بمساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد».

وتابع الرئيس: «اسمحوا لي من هذا المنبر أن أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة، التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن، ففي نجاح العراق نجاح لنا جميعا».

وأكد الرئيس السيسي: «أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية، أنّ تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، بدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة، وتمكين مؤسساتها من الاطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون، والتصدي للقوات الخارجة عنه وصون مقدرات الشعوب، ما يوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد».