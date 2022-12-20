السيسي يشارك في قمة ثلاثية مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، في البحر الميت بالأردن، إلى جانب كل من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.