أسماء المصابين في حادث قنا اليوم.. تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بقنا تصادم سيارتين «ميكروباص» و«ملاكي» على طريق قرية الطويرات، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وبحسب بيانات وأسماء المصابين في حادث قنا اليوم، تراوحت أعمارهم بين 20 و50 عاما، وإصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح، وذلك بحسب بيان مرفق إسعاف قنا.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث قنا اليوم، وهم محمد كريم محمد، 50 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وتفاحة عبد الرحمن علي، 50 عامًا، جرح قطعي بالوجه طوله حوالي 15 سم، وعاصم محمد جاد المولى، 41 عاما، اشتباه کسر بالضلوع، ومحمد مبارك محمد، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وعرفة سعد سليمان، 30 عامًا، اشتباه كسر بالفك بالسفلي، ومحمود سعيد حامد، 21 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وفرج جبر جاد النوبي، 43 عاما، مصاب بكدمات.

بلاغ بحادث قنا اليوم

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات في مركز قنا، وجرى نقلهم بواسطة 6 سيارات إسعاف إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.