وفاة وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "سفاجا - قنا"

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الجمعة، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 30 طريق سفاجا قنا.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغا بحادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 30 طريق الغردقة سفاجا.

وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى "محمد هريدي"، 28 عاما، من محافظة قنا وإصابة شخصين آخرين. جرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أوضح مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن الإصابات عبارة عن كدمات وسجاحات، وجرى عمل الإسعافات الأولية.