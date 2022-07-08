بالأسماء.. إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم بـ قنا

أصيب 6 مواطنين منذ قليل، في حادث تصادم مركبتين على طريق قرية الحلفاية- نجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل أمام قرية الحلفاية بحري، دائرة مركز نجع حمادي، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تم الدفع بـ3سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى نجع حمادي.

وجاءت أسماء المصابين: عبدالمحسن حسين، 70 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالفتاح محمود مغربي، 67 عاما، جروح متفرقة بالجسم، وأحمد إبراهيم فاوي، 59 عاما، اشتباه خلع بالكتف، وسعد أحمد، 49 عاما، وشحات محمود، 47 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكسر بالفخذ الأيسر، وعوضين شحات محمد، 61 عاما، بكدمة بالركبة اليمنى، وذلك إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع تروسيكل بقرية الحلفاية بنجع حمادي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.