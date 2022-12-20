موسكو: فرض سقف لسعر الغاز بالاتحاد الأوروبي قرار سياسي يهدد الإمدادات

وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض سقف لسعر الغاز بأنه قرار سياسي يمثل خطرا على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.

تعليق من بوتين

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الثلاثاء: «هذا قرار سياسي آخر وليس قرارا اقتصاديا بتاتا، زملاؤنا في الاتحاد الأوروبي يكررون نفس الخطأ مرة أخرى».

وأضاف: «لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي مؤخرا، واقتبس عن ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل، بأنه إذا أردت أن تخلق نقصا في الطماطم فكل ما عليك هو فرض بعض القيود على الأسعار»، مشيرًا إلى أن وضعًا مماثلًا يحدث حاليًا مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.

انتقاد للأوروبيين

وتابع: «إذا كان الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا سنحول الغاز إلى أسواق أخرى»، محذرا من تطور الوضع بشأن هذا القرار، وموضحا بأنه يوجد حاليا الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا.

يُذكر أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تمكنوا أمس الاثنين من التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، حيث أعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حُدّد عند 180 يورو للميجاواط ساعة.

فشل عزل روسيا من اليونيسكو

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الدول الغربية فشلت في عزل روسيا في منظمة اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، وأن سياساتها أضرت بالمنظمة.

وقال لافروف - في الاجتماع العام للجنة الروسية لليونيسكو، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» مساء اليوم- إن الغرب فشل في عزل أو إلغاء روسيا في اليونسكو؛ إذ رفضت الغالبية العظمى من الدول المشاركة في الألعاب المناهضة لروسيا.

وفي النهاية، تسبب هذا الخط الغربي في إلحاق الضرر، أولا وقبل كل شيء بالمنظمة نفسها وبمن دعا للترويج لها»، وأعرب لافروف عن قلق موسكو من انتهاك أمانة المنظمة لمبدأ الحيادية.