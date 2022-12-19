رئيس بيلاروسيا: نركز على تعزيز التعاون مع روسيا

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، إن بلاده تركز على تعزيز التعاون مع روسيا، موضحًا أن الغرب يقود حربًا بالوكالة ضد موسكو.

لا يمكن فصل روسيا عن بيلاروسيا

وأضاف لوكاشينكو في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة مينسك، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن فصل روسيا عن بيلاروسيا: «تعرضنا في عام 2020 لهجوم خارجي بهدف حرماننا من السيادة والاستقلال».

تراجع العقوبات ضد روسيا

وتابع رئيس بيلاروسيا، أن العقوبات الغربية ضد بلدينا تتراجع، مؤكدًا أنها تسببت في ضرر للدول التي فرضتها، على حد قوله، موضحًا أن بوتين كلف الحكومة الروسية بحل القضايا المعلقة بين البلدين بمختلف الجوانب، وناقشنا التعاون في المجال الصناعي.