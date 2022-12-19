الغرفة التجارية بدمياط تستضيف وفدا من رجال الأعمال لبحث التعاون مع روسيا

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة وحضور كلا من محمد عبد اللطيف فايد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد سامي سليمان أمين صندوق الغرفة، وسمير شطا سكرتير عام الغرفة، ومحمد البنا عضو مجلس إدارة الغرفة.

مشاركة من مستوردي الأخشاب ووفد روسي باجتماع غرفة دمياط

وجمع من رجال الأعمال العاملين في قطاع استيراد الأخشاب والاألاكاج وفي اطار التعاون بين الغرفه وجمعيه المصدرين المصريين، اكسبولين، كوفد من اقليم نفير الروسي مكون من شركات مصدره للاخشاب «ابلاكاش - سويد - بياض - بلتات تدفئه».

تجارة الأخشاب الهدف الرئيسي من اجتماع الغرفة والوفد الروسي

يشار إلى أنَّ الهدف من اجتماع الغرفة التجارية بدمياط هو بحث سبل التعاون بين المحافظة الشهيرة بصناعة الأثاث وروسيا.

ووفقاً لبيان صادر عن الغرفة، فإنَّ تجارة الأخشاب ستكون النشاط الرئيسي الذي ستجري حوله المشاروات والمناقشات بين الجانبين للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون.

كما أنَّ الحضور بـ غرفة دمياط التجارية اتفقوا مع الوفد الروسي على ارفاق كروت خاصة بالشركات الروسية المصدره للأخشاب لسهولة التواصل معهم.