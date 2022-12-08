وزارة التضامن: تضمين المناهج التعليمية رسائل للوقاية من تعاطي المخدرات

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن خبراء صندوق مكافحة الإدمان يتعاونون مع مستشاري مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم لتضمين المناهج التعليمية رسائل حول الوقاية من تعاطي المخدرات.

تعميم واستدامة رسائل التوعية لتتواكب مع كافة المتغيرات

ولفتت وزيرة التضامن في بيان صحفي، إلى أن الخطوة في غاية الأهمية لضمان تعميم واستدامة رسائل التوعية وتحديثها لتتواكب مع كافة المتغيرات التي طرأت على قضية المخدرات، لاسيما وأن آخر تحديث تم على المناهج في عام 2014، ووجهت الوزيرة رسالة للمتطوعين قائلة: «كل عام وأنت مستمرون في عطائكم وتفانيكم في حب الوطن، كل عام وأنتم فخر لوزارة التضامن الاجتماعي؛ والثروة الغالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقاطرة التغيير في كافة برامجه».

مشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برنامج الوقاية من المخدرات والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.