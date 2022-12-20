باحث بالمركز الأوروبي لـ قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية دفعت العالم إلى التسلح

قال مجاهد الصميدعي، باحث بالمركز الأوروبي، إن سباق التسلح في الدول ليس وليد هذا العام، بل بدأ منذ عام 2021، إذ خصصت الهند أكثر من تريليون دولار، والصين أكثر من 500 مليار دولار لتطوير أسلحتها الجوية والدفاعية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على قناة القاهرة الإخبارية: «سباق التسلح ساعد عليه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه الدول لن تنفق هذه الأموال عبثا ودون تخطيط فهناك تهديد دائم لهذه الدول، التي تشهد توترات مع جيرانها مثل الهند وباكستان، والصين وكوريا الشمالية، واليابان وكوريا الجنوبية، وهي منطقة قد تشتعل في أي لحظة».

تغيير عقد الغواصات

وتابع: «وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الولايات المتحدة أستراليا إلى تغيير عقد الغواصات مع فرنسا وتجهيز أستراليا بأسرع غواصات في العالم، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا يواكبان هذا التطور والإنفاق العسكري، وزادت بريطانيا أكثر من 16 مليارا في الإنفاق على التسليح الدفاعي العام الماضي، ما شكل موجة من اللغط المجتمعي داخل بريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة، كما أن هناك عدة عوامل لهذه الإنفاقات منها ضعف ثقة أصدقاء الولايات المتحدة بوعودها الذي أجبر الأصدقاء على محاولة تطوير أسلحتهم بأنفسهم».