حبس المتهم بقتل صديقه رميا بالرصاص في مدينة نصر 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل صديقه رميًا بالرصاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، إذ تبين من التحقيقات أنه دخل مع صديقه في مشاجرة، وتبادلا خلالها الضرب بالأيدي وبعدها أسرع ودخلا منزله في مدينة نصر، وأمسك سلاحا وأطلق منه عيارا ناريا فاستقر في صدر المجني عليه، ومات على الفور.

القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم والمجني عليه يقيمان في مدينة نصر، وخلال وجودهما في شقة بالإيجار حدثت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالي، وعندما تطور الشجار بينهما قتل أحدهما الآخر، وألقت الشرطة القبض على المتهم وتحفظت على السلاح الناري المستخدم في الجريمة وأرسل إلى النيابة العامة التي قررت إرساله للأدلة الجنائية لفحصه، وإعداد تقرير بحالته الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

محام يشرح عقوبة قاتل صديقه: تصل للإعدام

وشرح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، بقوله نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».