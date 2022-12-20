جنايات سوهاج تقضي بإعدام شخص قتل سيدة وابنتيها

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا المتهم «ا.ع» بعد اتهامه بقتل المجني عليها «ش. ج» وابنتيها «س.ا» و«ا.ا» بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل سيدة وابنتيها داخل منزلهم متأثرين بإصابتهم، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها، حيث أطلق النار عليها من سلاح ناري كان بحوزته وبعد التأكد من وفاتها توجه إلى ابنتيها وانهال عليهما بسلاح أبيض سكين حتى فارقا الحياة.

المتهم يعترف بجريمته

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.