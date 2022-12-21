التسعيرة الجبرية للأرز وحصاد الأوقاف في العدد الجديد لـ«اللواء الإسلامي»

صدَر العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي»، التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» كل خميس، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، وتضمن العدد أنشطة وزارة الأوقاف، فضلًا عن مقالات عدد من الكتاب.

مانشيتات جريدة اللواء الإسلامي

اشتملت الصفحة الأولى من العدد الجديد لجريدة اللواء الإسلامي، على عدد من العناوين منها:

- الحسين يحصل على «المسجد المثالي» في أنشطة الأوقاف الدعوية لهذا العام.

- د. مختار جمعة: 10 مجالس علمية أسبوعيا جعلت منه منارة روحية ثقافية.. ومقارئ القرآن الكريم جذبت إليه أهل القرآن.. وأحباب آل البيت.

- 400 إصدار للأوقاف تحقق رؤية الرئيس في تجديد الفكر الديني وتدعم ريادة مصر محليا ودوليا.

- التضامن تدشن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف.

- أمل سلام رئيس مجلس إدارة «رضا النفس»: رسم البسمة على وجوه الفقراء شعارنا.

التسعيرة الجبرية للأرز

- وزير التموين: لجنة لتحديد السعر العادل والتسعيرة الجبرية للأرز فقط.

وكتب أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي مقالا بعنوان «منظمات حقوق الإنسان ترقص مع الشيطان»، كما أجرى حوارا مع الدكتور عمرو عبد المنعم قال فيه «الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة».

واشتمل العدد الجديد لجريدة اللواء الإسلامي أيضا، على عدد من المقالات منها مقال للكاتب محمد الشماع، بعنوان «من يكسب أفريقيا الصين أم أمريكا؟»، ومقال آخر للكاتب حسن علام بعنوان «مواليد الفترة الذهبية».