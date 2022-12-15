عروس تحتفل في يوم زفافها بإجازة القرآن.. و«اللواء الإسلامي» تنشر قصتها

صدَر العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي»، التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» كل خميس، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، وتضمن العدد أنشطة وزارة الأوقاف فضلًا عن مقالات عدد من الكتاب.

عروس تحتفل بإجازة القرآن الكريم يوم زفافها

وأفرد العدد تقريرا عن عروس تدعى إيمان مجدي، احتفلت بإجازة القرآن يوم زفافها، وأطلق عليها لقب «عروس القرآن»، ونالت الإجازة بقراءة وإقراء القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في يوم زفافها إلى زوجها أحمد عادل توفيق، وقالت بحسب التقرير «اخترت الجمع بين الإجازة والزفاف ليكون القرآن نورا في حياتي وسبب في سعادتي بأن أبدأ به حياتي الزوجية، وفيما يلي تفاصيل قصتها المنشورة في جريدة اللواء الإسلامي:

أبرز موضوعات عدد اللواء الإسلامي الجديد

وتضمنت الصفحة الأولى من صحيفة اللواء الإسلامي عناوين أبرز موضوعات العدد ومنها:

- 10 مليارات جنيه لإعمار بيوت الله ومساجد آل البيت في المقدمة.

- د. مختار جمعة: 10 آلاف مسجد جديد.. وكل يوم 3 جدد.

- إيمان مجدي.. عروس تحتفل بإجازة القرآن يوم زفافها.

- أكاديمية الأوقاف تحقق الريادة العالمية لمصر في تدريب الأئمة والواعظات.

- الحلم أصبح حقيقة.. جامعة الأزهر بدمياط ترى النور.

- د. أسامة زايد في دكتوراه عن المصريين القدماء: التطرف لا يناسب طبيعتهم والوسطية منهج حياتهم.

- تحديات الإعلام الإسلامي في ندوة بدراسات بنات الأزهر.

- المنار تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.

- القارئ عبد الواحد زكي راضي.. سجل المصحف المرتل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

- د. محمد المحرصاوي: نواصل بناء الوعي والتصدي للفكر المتطرف.

- د. خالد عرفان: تدويل العلم ضرورة لمواكبة المتغيرات الحديثة.