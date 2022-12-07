أنشطة الأوقاف والبخاري والشعراوي في العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي»

صدَر العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي» التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» كل خميس برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، وتضمن العدد أنشطة وزارة الأوقاف فضلًا عن تقرير عن كتب الإمام البخاري وتقرير آخر عن الشيخ الراحل عطية صقر.

اللواء الإسلامي

وتضمنت الصفحة الأولى من صحيفة اللواء الإسلامي عناوين أبرز موضوعات العدد ومنها:

- تحقيق أجراه الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي بعنوان: الأوقاف تهزم المتطرفين.. مجالس العلم في المساجد تعيد بناء الشخصية الوسطية، د. مختار جمعة: أنشطة دعوية مكثفة.. و234 مجلس إقراء وإفتاء لنشر صحيح الدين.

كما شمل العدد موضوعات جاءت بعض عناوينها كالتالي:

-المنصورة الجديدة.. ملكة جمال تنافس المدن الأوروبية على الساحل الجنوبي المتوسط.

- التجارة والتصوف أسباب انتشار الإسلام في بنجلاديش.

- د. محمد نصر الدسوقي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: كتاب الإمام البخاري أصح كتب الحديث النبوي.

- الشيخ عطية صقر.. فقيه الأمة الإسلامية.. أكثر من 20 ألف فتوى و50 مؤلفا لصقر الدعوة وصوت الشريعة.

- الشعراوي والحكيم بين صراع الفكر وثوابت العقيدة، وهو عنوان كتاب تم عمل عرض له في العدد وجاء فيه:

- «الأدب مع الله» أبرز معارك إمام الدعاة للدفاع عن الإسلام.

- الشعراوي: ينسف كل مقالات توفيق الحكيم حول الذات الإلهية في ندوة مفتوحة.. والحكيم يغير مقالاته بعد اقتناعه بإمام الدعاة.

- تراجع يوسف إدريس وزكي نجيب محمود والحكيم حول مواجهة الشعراوي في لقاء مفتوح حول مقالات الحكيم.

- توفيق الحكيم: تماثلت للشفاء بعد زيارة الشعراوي لي بالمستشفى والصلاة في حجرتي.

- واعظات الأوقاف: المساجد تستعيد دورها الدعوي.