«الكهرباء»: مجمع العيادات الطبية التخصصية في المنيا تكلف 5 ملايين جنيه

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنّ مجمع العيادات الطبية التخصصية الجديدة في المنيا الذي جرى افتتاحه أمس، تكلّف 5 ملايين جنيه، موضحا أنّ شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وفرت المقر وجهزته بالإنشاءات والأعمال المدنية بـ2.5 مليون جنيه، ووفرت شبكة الخدمات الطبية المستلزمات والأجهزة الطبية والمعدات والٱلات اللازمة لتشغيل العيادات بـ2.5 مليون جنيه.

وأكد شمعة، في تصريحات عنه، أنّ مجمع العيادات الطبية التخصصية بقطاع المنيا يهدف لتوفير الخدمات الطبية المتميزة للعاملين وأسرهم الذين يبلغ عددهم 3 آلاف موظف بقطاع المنيا، إضافة إلى 800 موظف من العاملين وأسرهم بمنطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء.

العيادات تضم 11 غرفة بجميع التخصصات

بدوره، أكد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، أنّ مجمع العيادات الطبية التخصصية بالمنيا يضم 11 غرفة مختلفة «القلب والباطنة والأنف والاذن والأسنان والعيون والجلدية والعظام»، إضافة إلى أحدث وحدة للأشعة التلفزيونية ووحدة سحب عينات للتحاليل الفحص لتوفير الوقت والمجهود على المريض، وغرفة طوارئ لاستقبال المرضى مجهزة وفقا لأحدث الأجهزة الطبية.