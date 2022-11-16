«الخدمات الطبية»: عيادات تخصصية لأصحاب الأمراض المزمنة بكهرباء البحيرة

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب، عن أنه تم الاتفاق مع المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على تخصيص مبنى جديد للعيادات التخصصية لشركة البحيرة، حيث من المقرر أن تقوم شركة الخدمات الطبية بإعادة تطويره على أعلى المستويات، وذلك للتسهيل على أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة في الحصول على خدمة ميسرة وسهلة.

وقال، في بيان له، إنه سيتمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة، بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على تجديد وتطوير وهيكلة المبنى الموجود بديوان عام الشركة المخصص للعيادات الطبية والأرشيف، بحيث يتضمن إضافة غرف جديدة وتطوير الغرف الحالية، كي تصبح عيادات مؤهلة لاستقبال المرضى بإمكانيات متميزة تضاهي كبرى المستشفيات، مثلما قامت شركة الخدمات الطبية بتنفيذه مؤخرا في قطاع أسيوط الطبي ممثلا في عيادات القمة التخصصية بأسيوط التي تحتوي على معظم التخصصات.

إجراءات عاجلة لتحسين جودة الخدمة الطبية

واشار «سليم»، في بيان له، إلى أنه ناقش خلال اجتماعة مع قيادات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، مطالب العاملين بشركة توزيع كهرباء البحيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة، وكذلك العمل على رفع كفاءة وتطوير المباني المخصصة للعيادات التي تستقبل المرضى من العاملين.

التعاقد مع مستشفيات جديدة لاستيعاب المرضى

وأكد، على أنه تم الاستجابة لمطالب وشكاوى العاملين بمختلف قطاعات الشركة، كما تم الاتفاق على وضع حلولا جذرية لها، أبرزها إبرام التعاقد مع مستشفيات جديدة لاستيعاب المرضى وكذلك البدء في إجراءات التعاقد خلال أقرب وقت مع معامل، وفقا لشروط معينة لضمان تقديم خدمات سريعة ومتميزة، إضافة إلى مناقشة تغيير لائحة العلاج الأسري للعاملين والبحث عن حلول جذرية تتضمن تعديل أو تغيير بعض المواد في اللائحة.

تسهيل الحصول على الخدمات دون الحاجة الي تحويلات

قال «سليم»، إن الشركة حاليا تسارع الوقت للانتهاء من إنشاء مشروع الـ«الأي تي»ن حيث يتضمن جميع بيانات العاملين ووجود داتا موحدة لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات دون الحاجة للحصول على تحويلات.

تحديث المنظومة الطبية بالمناطق التابعة للشركة خاصة البعيدة

من جانبة أكد المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حرصة على وجود تنسيق وتعاون بين الطرفين لما تمثله شركة الخدمات الطبية من أهمية استراتيجية تميز قطاع الكهرباء عن غيره من قطاعات الدولة المختلفة، لافتا إلى أنه لم ولن يتوان عن تقديم أي دعم للشركة أو العيادات التابعة لها خاصة لأنها تقوم بتقديم خدمات طبية وصحية للعاملين وأسرهم داخل قطاعات الشركة.

واشار «عبدالشافي»، إلى أنه تم مناقشة سبل تطوير وتحديث المنظومة الطبية بالمناطق التابعة للشركة خاصة البعيدة مثل مطروح وسيوة والساحل الشمالي، والبحث عن إبرام تعاقدات جديدة مع الأطباء والصيدليات والمعامل ايضا لتقديم خدمة تليق بالعاملين.