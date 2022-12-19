خطوات دفع فاتورة الكهرباء 2022 لشهر ديسمبر.. «سددها من البيت»

توفير شركة الكهرباء خدمة دفع فاتورة الكهرباء 2022 إلكترونيا من المنزل، يعد أحدي أهم الوسائل التي سهلت على المواطنين وكبار السن دفع الفاتورة قبل انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في إطار تحويل مختلف الخدمات إلى الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجعل حياة المواطنين أفضل، والاستفادة من التحول التكنولوجي في العالم بتقديم خدمات مختلفة تساعد على الحد من الازدحام، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها من خلال خطوات حددتها الوزارة يقوم بها الفرد سواء لسداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022 أو لمختلف الشهور.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022 دون الحاجة للذهاب إلى شركة الكهرباء:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 لشهر ديسمبر، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واختيار زر «الخدمات» وبعدها اختيار أيقونة «الاستعلام عن فاتورة الكهرباء»، وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وإدخال البيانات المطلوبة متمثلة في «الاسم - المحافظة - رقم المشترك أو كود السداد»، والضغط على أيقونة «استعلام» وستظهر بعدها فاتورة الكهرباء.

ويمكن الاستعلام أيضا عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022، من خلال الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار أيقونة «التعريفة» من أعلى الصفحة، وبعدها تحديد زر «كيفية حساب الاستهلاك»، وتظهر بعدها نافذة جديدة بها خيارين يمكن اختيار أحدهما لحساب الفاتورة، وهما: «نحسبلك كمية الاستهلاك - معاك كمية الاستهلاك»، وبعد اختيار أحدهما يتم تحديد نوع العداد سواء كان «منزلي أو تجاري»، وادخال البيانات المطلوبة وهي «قراءة العداد الحالية - قيمة أخر قراءة لعداد الكهرباء من خلال الفاتورة»، واختيار زر «احسب الفاتورة»، وتظهر بعدها فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022

وأتاحت شركة الكهرباء العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء ومن بينها:

- الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء، واختيار أيقونة دفع الفاتورة، وكتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب العداد وبيانات العداد بدقة وتكون متواجدة في الفاتورة، والضغط على أيقونة «الدفع بواسطة الفيزا».

- وفرت شركة الكهرباء بعض الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء ومن ضمنها «مراكز خدمة فوري أو تطبيق فوري على الهواتف المحمولة والدفع من خلاله بواسطة الفيزا من المنزل - مكاتب البريد - مصاري - Bee سداد - أمان - البنك الزراعي» ويمكن الدفع إلكترونيا من خلال هذه الوسائل حال وجود تطبيق لها يوجد به خدمة دفع فاتورة الكهرباء.