المخرج الأمريكي «سبيلبرج» يعتذر عن فيلم «Jaws»: تسبب في هلاك أسماك القرش

عبّر المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج عن آسفه لما تسبب به فيلم «Jaws» في الإضرار بأسماك القرش، بعد مرور ما يقرب من 47 عاما على طرح الفيلم الذي يعود لـ 1975، وتدور أحداثه حول هجوم سمكة قرش عملاقة على سواحل إحدى الجزر الأمريكية، لتفتك بسكانها مما يخلق حالة من الرعب، بينما يتكاتف قائد الشرطة وعالم بحري وصياد لمحاولة إيقاف هجوم القرش المفترس.

وقال ستيفن سبيلبرج عن الفيلم المأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب تأليف بيتر بينشلي: «أن يتم الهجوم عليك من سمكة قرش أحد الأشياء التي مازلت أخافها، ولكن أسماك القرش غاضبة إلى حد ما، بسبب حالة الهياج الشديد من قبل الصيادين المجانين، مثل الذي حدث بعد طرح الفيلم في 1975»، متابعا: «أنا حتى يومنا هذا آسف على هلاك أسماك القرش بسبب الكتاب والفيلم.. أنا حقا آسف لذلك»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

الدراسات أثبتت تأثير فيلم «Jaws» على الحياة البحرية وأسماك القرش سلبيا

شارك في بطولة فيلم Jaws رودي شايدر وروبرت شو بالإضافة إلى ريتشارد درايفوس الذين يشكلون فريقا مكلف بمطاردة سمكة قرش انتقامية مسؤولة عن سلسلة من الهجمات والوفيات، حقق الفيلم المثير نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر وفاز بثلاث جوائز أوسكار، مما جعل سبيلبرج في صدارة صانعي الأفلام في ذلك الوقت.ولكن نظرت بعض الأبحاث والدراسات فيما يسمى بـ «تأثير الفك»، وكيف شكّل الفيلم الإدراك العام وألحق الضرر بسكان الحياة البحرية

مؤلف فيلم «Jaws»: أسماك القرش لا تستهدف البشر

كما أعرب المؤلف الراحل بيتر بينشلي، الذي كتب رواية عام 1974 التي كانت أساس الفيلم وشارك في كتابة سيناريو الفيلم، عن أسفه تجاه الكتاب وتصويره لأسماك القرش، وقال في تصريحات سابقة لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «بمعرفة ما أعرفه الآن لا يمكنني أبدًا تأليف هذا الكتاب اليوم، أسماك القرش لا تستهدف البشر وهي بالتأكيد لا تحمل ضغائن».