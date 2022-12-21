104 مليارات جنيه تمويلا من جهات تابعة لـ«الرقابة المالية» لمشروعات وسندات

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022، أنّ إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت 104.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي، 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و27.2 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات «سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك»، و26 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.

قيمة عقود التأجير التمويلي

وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 6.5 مليار جنيه، و2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، و2.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، و2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

إجمالي أقساط التأمين

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 بالنسبة لقطاع التأمين، عن أنّ قيمة إجمالي أقساط التأمين 4.7 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ملياري جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022.

التعويضات المسددة من قطاع التأمين

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال مليار جنيه.

تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

يذكر أنّ تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.