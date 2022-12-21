«صباح الخير يا مصر» يذيع تقريرا عن كوكب عطارد ويستعرض أهم الأخبار

تقرير شامل، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حيث جاء بعنوان «كوكب عطارد يزين سماء مصر.. وأهم أخبار اليوم»، وتضمن أن كوكب عطارد إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 20 درجة من الشمس، كما شمل جانبا من ملتقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي تحدث عن الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد، فضلا عن آخر موعد للتقديم في مسابقة «معا»، الخاصة بوزارة التعليم العالي.

وقال التقرير، إن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نظم الملتقى الفقهي الثالث بعنوان «الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد»، في تمام الساعة 10:30 صباحا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وزارة التعليم العالي ستغلق باب التقديم لمسابقة «معا»

الملتقى، ناقش منهجية الفتوى في تفنيد شبهات الإلحاد وآليات وتأهيل المفتين في العلوم الإسلامية والإنسانية والطبيعية وجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، في مواجهة الإلحاد.

وعرض التقرير آخر الأخبار، من بينها، أن وزارة التعليم العالي ستغلق باب التقدم لمسابقة «معا» التي تستهدف إنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة ليساعد في مواجهة الأفكار الهدامة، في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

يصل كوكب عطارد إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 20 درجة

ووفق التقرير، فإنه من المقرر أن يصل كوكب عطارد إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 20 درجة من الشمس وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة في سماء مصر والوطن العربي.