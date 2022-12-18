جامعة بنها: مسابقة «معا» تواجه الأفكار الهدامة وتنمي روح الولاء لدى الطلاب

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنّ وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت مسابقة تحت شعار «معًا»، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يقدّم كل مشارك فيديو قصير لا تتعدى مدته دقيقة، لتسليط فكر الطالب وتوجيهاته على مواجهة الافكار الهدامة «غير السوية».

ترسيخ الموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة

وأضاف «سوسة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم منة فاروق، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المسابقة تهدف لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع معتقداتنا الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، حيث يُشترط في الأعمال المُقدمة التركيز على المحاور سالفة الذكر.

تنمية وعي الطلاب

وتابع، رئيس جامعة بنها، أنّ وزارة التعليم العالي والجامعات، يهتمان بتخريج أجيال فخورة بتاريخ بلادها وتعتز بذاتها، ولديها جزءا كبيرا للغاية من الولاء والانتماء نحو البلد الذي يقدّم خدمات كثيرة لهم، مضيفًا أنّ توجيهات القيادة السياسية جاءت في سياق تنمية وعي طلاب الجامعات بعدد من الموضوعات والقضايا الأساسية وأهمها مواجهة الفكر المتطرف.

وأشار سوسة، إلى أنّ الأفكار الهدامة كثيرة للغاية ومنتشرة حولنا، ومنها الإلحاد والمثلية وحروب الأجيال، فضلًا عن تحديات الأمن القومي والشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، إلى جانب مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.