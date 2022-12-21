«الرقابة المالية»: 191 مليار جنيه إجمالي التمويل خلال الربع الأول من 2022

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من «يوليو- سبتمبر»، لعام 2022 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت 191 مليار جنيه، بينها 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و28.1 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات «سندات التوريق، سندات الشركات» و78.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم، و23.1 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، و 4.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، و12.9 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، و 7.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

قيمة أقساط التأمين المحصلة في الربع الثالث

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثالث لعام 2022 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 14.49 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.32 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.17 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2022.

قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 6.82 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2022حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.61مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.20 مليار جنيه.

الجدير بالذكر، أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.