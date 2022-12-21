أستاذ علاقات دولية: مؤتمر بغداد نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ مؤتمر بغداد نجاح كبير للدبلوماسية المصرية، ومنذ تولي الرئيس السيسي تولى الحكم في عام 2014 كانت هناك سياسة واضحة وسياسة متزنة من كيفية العمل بشكل كبير على إيجاد أرضية مشتركة بينه وبين الأقطاب العربية، على اعتبار أنّ العراق هو البوابة الشرقية للشرق الأوسط، وبالتالي تسعى الدولة المصرية من خلال العمل بقوة على إيجاد موقف عربي قوي موحد في الكثير من القضايا المحلية.

الدولة المصرية سعت من خلال الآلية الثلاثية المصرية العراقية الأردنية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «وبالتالي سعت الدولة المصرية من خلال الآلية الثلاثية المصرية العراقية الأردنية كانت حجر الأساس لإقامة مؤتمر بغداد 1 في أغسطس الماضي، والذي يعكس رغبة حقيقية للعمل على استقرار الأوضاع في العراق في ظل ما يقوم به الرئيس السيسي بشكل كبير لتحقيق نقلة نوعية في العراق».

عقد مؤتمر بغداد الأول للتعاون والشراكة بمشاركة الرئيس ماكرون

وتابع الدكتور حامد فارس: «لأول مرة يزور رئيس مصري دولة العراق بعد أكثر من 31 عاما في أغسطس 2021، وجرى عقد لقائين متتاليين، الأول كان على هامش القمة المصرية العراقية الأردنية في 2021، وبعدها بأقل من 45 يوما تم عقد مؤتمر بغداد الأول للتعاون والشراكة بمشاركة الرئيس ماكرون، وبالتالي فإن سعي مصر لدعم العراق يأتي من خلال واجبها كقوة كبرى، لديها الكثير كي تقدمه لخدمة القضايا العربية».