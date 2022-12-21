بعد اعتمادها دوليا.. 8 معلومات عن مستشفى أبو خليفة للجراحات الدقيقة
كتب:
عمرو الورواري
01:47 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
مستشفى أبو خليفة
حصلت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة، على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من لإسكوا العالمية «جهار»، ونرصد لكم أهم 8 معلومات عن المستشفى، بحسب بيان رسمي لهيئة الرعاية الصحية فيما يلي:
1- تقع المستشفى على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي على بعد 20 كيلومترًا من مدينة الإسماعيلية في نطاق قرية أبو خليفة.
انضمامها لهيئة الرعاية الصحية
2- عملت مستشفى أبو خليفة كمستشفى للطوارئ، ونالت شهرة واسعة في بداية تشغيلها بعد تخصيصها كثانِ مستشفى للعزل في ذروة انتشار فيروس كورونا.
3- انضمت المستشفى لهيئة الرعاية الصحية منذ عام ونصف تقريبًا، وقدمت 335 ألف خدمة طبية وعلاجية.
4- أجرت الفرق الطبية 6 آلاف عملية وتدخل جراحي بين عمليات كبري وتدخل جراحي وجراحات متقدمة.
تحتوي على 130 سريرا
5- تضم المستشفى، 5 غرف عمليات كبرى و130 سريرًا على أحدث مستوى طبي عالمي.
6- تضم مستشفى أبو خليفة أقسام للعظام والأورام والصدر وجراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والجراحات العامة.
7- تصدرت المستشفى، عمليات الجراحات الدقيقة في المخ والأعصاب والقلب التي تتطلب مهارات خاصة وأجهزة حديثة عالمية.
8- اجتازت المستشفى كافة معايير الإاتماد تماشيًا مع مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
8- واحدة من 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتخدم أهالي منطقة القناة.