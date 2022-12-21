بعد اعتمادها دوليا.. 8 معلومات عن مستشفى أبو خليفة للجراحات الدقيقة

حصلت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة، على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من لإسكوا العالمية «جهار»، ونرصد لكم أهم 8 معلومات عن المستشفى، بحسب بيان رسمي لهيئة الرعاية الصحية فيما يلي:

1- تقع المستشفى على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي على بعد 20 كيلومترًا من مدينة الإسماعيلية في نطاق قرية أبو خليفة.

انضمامها لهيئة الرعاية الصحية

2- عملت مستشفى أبو خليفة كمستشفى للطوارئ، ونالت شهرة واسعة في بداية تشغيلها بعد تخصيصها كثانِ مستشفى للعزل في ذروة انتشار فيروس كورونا.

3- انضمت المستشفى لهيئة الرعاية الصحية منذ عام ونصف تقريبًا، وقدمت 335 ألف خدمة طبية وعلاجية.

4- أجرت الفرق الطبية 6 آلاف عملية وتدخل جراحي بين عمليات كبري وتدخل جراحي وجراحات متقدمة.

تحتوي على 130 سريرا

5- تضم المستشفى، 5 غرف عمليات كبرى و130 سريرًا على أحدث مستوى طبي عالمي.

6- تضم مستشفى أبو خليفة أقسام للعظام والأورام والصدر وجراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والجراحات العامة.

7- تصدرت المستشفى، عمليات الجراحات الدقيقة في المخ والأعصاب والقلب التي تتطلب مهارات خاصة وأجهزة حديثة عالمية.

8- اجتازت المستشفى كافة معايير الإاتماد تماشيًا مع مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

8- واحدة من 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتخدم أهالي منطقة القناة.