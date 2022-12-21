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بعد اعتمادها دوليا.. 8 معلومات عن مستشفى أبو خليفة للجراحات الدقيقة

كتب:

عمرو الورواري
01:47 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
مستشفى أبو خليفة

مستشفى أبو خليفة

حصلت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة، على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من لإسكوا العالمية «جهار»، ونرصد لكم أهم 8 معلومات عن المستشفى، بحسب بيان رسمي لهيئة الرعاية الصحية فيما يلي:

1- تقع المستشفى على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي على بعد 20 كيلومترًا من مدينة الإسماعيلية في نطاق قرية أبو خليفة.

انضمامها لهيئة الرعاية الصحية

2- عملت مستشفى أبو خليفة كمستشفى للطوارئ، ونالت شهرة واسعة في بداية تشغيلها بعد تخصيصها كثانِ مستشفى للعزل في ذروة انتشار فيروس كورونا.

3- انضمت المستشفى لهيئة الرعاية الصحية منذ عام ونصف تقريبًا، وقدمت 335 ألف خدمة طبية وعلاجية.

4- أجرت الفرق الطبية 6 آلاف عملية وتدخل جراحي بين عمليات كبري وتدخل جراحي وجراحات متقدمة.

تحتوي على 130 سريرا 

5- تضم المستشفى، 5 غرف عمليات كبرى و130 سريرًا على أحدث مستوى طبي عالمي.

6- تضم مستشفى أبو خليفة أقسام للعظام والأورام والصدر وجراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والجراحات العامة.

7- تصدرت المستشفى، عمليات الجراحات الدقيقة في المخ والأعصاب والقلب التي تتطلب مهارات خاصة وأجهزة حديثة عالمية.

8- اجتازت المستشفى كافة معايير الإاتماد تماشيًا مع مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

8- واحدة من 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتخدم أهالي منطقة القناة.

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بقلم عمرو الورواري