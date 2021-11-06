«الرعاية الصحية»: نجاح استئصال ورم بجذع المخ لطفل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إلى نجاح الفريق الطبي لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ أبو خليفة في استئصال ورم بجذع المخ لطفل عمره 6 سنوات، كان يعاني من صداع شديد وصعوبة بالبلع وعدم اتزان نتيجة وجود ورم ضاغطًا على كل المراكز الحيوية بجذع المخ.

أصعب وأدق العمليات التي يتم إجراؤها

وأضافت الهيئة، أن هذه الجراحة من أصعب وأدق العمليات التي يتم إجراؤها، وأنها أجريت للطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية في المستشفى الميكروسكوب والمنظار الجراحي، لافتة إلى أنه تم استئصال الورم واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لجراحات المخ والأعصاب بالمستشفى.

ضم الفريق الطبي المعالج للطفل بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، كلًا من الدكتور حازم نجم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هشام مدين، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد إسماعيل، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور شريف الخطيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد ماهر، استشاري التخدير، والدكتور عمرو عبدالغني، استشاري التخدير، والدكتور أحمد أسامة، أخصائي التخدير، إضافة إلى فريق التمريض المعاون لهم من المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، صرح طبي عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم.

ولفت «السبكي» إلى أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة في الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا في مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.