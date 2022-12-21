وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر بالتعاون مع شركات قطاع الأعمال العام.

وأكد المهندس محمود عصمت على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، وما تشهده من نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية تحت قيادة زعيمي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جينبينج.

وطرح «عصمت»، خلال اللقاء، العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة، مؤكدا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص بأشكال متعددة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتنمية وتطوير الشركات التابعة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الحكومة والوزارة على تعزيز التعاون والشراكات مع الجانب الصيني وتبادل الخبرات بما يخدم ويحقق مصالح البلدين الصديقين، وتحقيق التوازن وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في ظل وجود العديد من التجارب الناجحة للاستثمار والشراكة في شتى المجالات.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

من جانبه، قدم السفير الصيني التهنئة لوزير قطاع الأعمال العام بمناسبة توليه مسؤولية الوزارة وكذلك حلول العام الميلادي الجديد، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وما تتسم به العلاقات الثنائية من خصوصية شديدة وتطور متنامي تحت قيادة زعيمي البلدين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جينبينج، مشيرًا إلى القمة التاريخية العربية الصينية الأولى، وما حققته من نجاح باهر.

تعزيز استثمارات الشركات صينية بمصر

واشار السفير لياو ليتشيانج إلى أن الحكومة الصينية تحرص وتدعم بقوة تعزيز استثمارات الشركات صينية سواء الحكومية أو الخاصة في مصر، مبديا استعداده التام لعرض الفرص الاستثمارية لدى الوزارة على الشركات الصينية في إطار السعي نحو مستقبل أفضل للتعاون وترسيخ الصداقة والشراكة بين البلدين.