وزير قطاع الأعمال يفتتح معرض Destination Africa 2022 في نسخته السادسة

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من معرض Destination Africa 2022 التي تضم دول القارة السمراء في أكبر حدث للتبادل التجاري في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، السفير محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، والسيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدريين المصريين – اكسبولينك والمفوض العام للمعرض، والسيدة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالإضافة إلي وفود تجارية من اكثر من 35 دولة حول العالم.

150 مشتريا من مختلف العلامات التجارية العالمية

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، ويشارك في المعرض في دورته الجديدة لهذا العام أكثر من 150مشتري من مختلف العلامات التجارية العالمية ليشهدوا نتاج أكثر من 25 عامًا من الخبرة في إقامة العروض التجارية العالمية.

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصري عالميًا.

فرصة جيدة لتعزيز الترابط بين مصر والدول الإفريقية

أضاف المهندس محمود عصمت أن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز الترابط بين مصر والدول الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، والتعريف بالمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ومن جانبه صرح محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين والمفوض العام للمعرض قائلًا: يقوم Destination Africa على فكرة التعاون بين الدول الإفريقية لعرض ما تمتلكه من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على التوسع في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ويعزز من تواصلها مع جميع دول العالم ليجعلها من القوى المنافسة في الأسواق العالمية.

المعرض من شأنه وضع مصر على خريطة الدول العالمية

وأضاف قاسم، ان هذا المعرض من شأنه وضع مصر على خريطة الدول العالمية المتقدمة في مجال الصناعة لتصبح مركزًا إقليميًا لحركة التجارة الدولية، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وخطة الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية، ودعم قطاع الصناعات النسيجية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة في خطتها للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث يمثل قطاع صناعة الغزل والمنسوجات حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى استحواذ صادراتها على ما يقرب من 12% من الصادرات المصرية إلى الخارج. كما يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع في مصر، ويلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.

أكثر من 100 عارض أفريقي من دول مختلفة

وشهدت النسخة السابقة للمعرض نجاحًا كبيرًا، حيث شارك فيها أكثر من 100 عارض افريقي من دول مختلفة منها مصر وجنوب افريقيا و تونس والمغرب حيث قاموا باستعراض أفضل ما لديهم من مهارات في صناعة الملابس والمنسوجات التقليدية التي تعكس خلفياتهم الثقافية المتنوعة، وحضر المعرض في آخر نسخة له أكثر من 200 زائر، كما نظم المعرض أكثر من 60 زيارة ميدانية للمصانع.

الجدير بالذكر أن أجندة الندوات تتضمن مناقشة مواضيع تتعلق بالاستدامة في مجال صناعة المنسوجات وذلك علي هامش فاعليات COP27 والاتجاهات الجديدة العالمية في نفس المجال، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات في الاقتصاد العالمي وتأثيره على أنظمة التجارة الإفريقية، كما سيركز على الاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها الدول الإفريقية في تحقيق التقدم في التجارة العالمية من خلال الإدارة السليمة لسلاسل التوريد وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة القوة الإنتاجية للدول الإفريقية.