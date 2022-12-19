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الرئيس السيسي يتابع تطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة أصولها

كتب:

محمد ابو عمرة
05:07 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء

خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها.

وقال إنّ الرئيس يوجّه في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بجميع مكوناته، في ضوء أهميته وبما يمتلكه من أصول متنوعة تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظّم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

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