رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

روسيا: الغرب يستخدمون 200 قمر صناعي لمراقبة أعمالنا العسكرية

كتب:

نرمين عفيفي
02:47 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن حلف الناتو أنفق 97 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، مؤكدا استمرار تدمير شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين بالجيش، أن هناك نحو 200 قمر صناعي يستخدمها الغرب لمراقبة الأعمال العسكرية الروسية، لافتا إلى أنه هناك صمت من وسائل الإعلام الغربية تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

4 تحديات كبرى تواجه صناعة الصلب في 2023.. أبرزها أزمة روسيا وأوكرانيا

الغرفة التجارية بدمياط تستضيف وفدا من رجال الأعمال لبحث التعاون مع روسيا

رئيس بيلاروسيا: نركز على تعزيز التعاون مع روسيا

قصف أوكراني على بلدة جنوب روسيا دون وقوع خسائر بشرية
بقلم نرمين عفيفي