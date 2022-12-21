روسيا: الغرب يستخدمون 200 قمر صناعي لمراقبة أعمالنا العسكرية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن حلف الناتو أنفق 97 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، مؤكدا استمرار تدمير شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين بالجيش، أن هناك نحو 200 قمر صناعي يستخدمها الغرب لمراقبة الأعمال العسكرية الروسية، لافتا إلى أنه هناك صمت من وسائل الإعلام الغربية تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.