«الدفاع الروسية»: بحر آزوف أصبح تابعا لنا بعد فرض كامل سيطرتنا عليه

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنّ روسيا تحصل على معلومات يومية عن عمليات إعدام ميدانية تنفذها قوات أوكرانية، لافتا إلى زيادة عدد القوات الروسية في المناطق القتالية ومنظومة التعبئة الروسية ناجحة، وأنّ بحر آزوف تحول إلى بحر روسي بعد فرض كامل السيطرة عليه.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين بالجيش الروسي، أنّه جرى تعبئة 300 ألف روسي للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أنّه تمت السيطرة على ماريوبول رغم تحويلها إلى حصن أوكراني.