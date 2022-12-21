ضبط أدوية مخالفة لاشتراطات التخزين في الشرقية.. قيمتها 2 مليون جنيه

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ضبط أدوية دا مخزن مخالف لاشتراطات التخزين السليمة بقيمة 2 مليون جنيه .

حملة للمرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة

وتفصيلا ، قامت حملة مكبرة مشتركة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية برئاسة الأستاذ محمد الميهي ، والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ، واللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية حيث تم المرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11692/2022 جنح أول الزقازيق ضد م .م.أ صاحب مخزن أدوية بناحية الحسينية أول الزقازيق لإدارته بدون ترخيص وحيازة أدوية في درجة حرارة غير مناسبة وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 2 مليون جنيه..

إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما توجهت الحملة للمرور علي ثلاجات حفظ اللحوم والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات القياسية والمواصفات الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية وجاءت بياناتها علي النحو التالي :-

· المحضر رقم 11770/2022 جنح أول الزقازيق ضد م .ع م صاحب ثلاجة مجمدات لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر 11 كرتونة لحم برازيلي زنة الكرتونه 24 كيلو جرام كما تم التحفظ على 6 كرتونة لحم زنة الكرتونه 24 كيلو جرام.

· المحضر رقم 11771/2022 جنح أول الزقازيق ضد ب .م م صاحب ثلاجة بحلقة السمك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· المحضر رقم 15016/2022 جنح ثان الزقازيق ضد ع . ع . ع صاحب ثلاجة مجمدات بناحية الإشارة لعدم وجود شهادة صحية.

· المحضر رقم 4833/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان و . ش .ع صاحب محل بيع مواد غذائيه لعدم وجود شهادات صحية.

· المحضر رقم 4834/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد ا .م .م صاحب محل بيع أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· المحضر رقم 4835/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد ي .ج .ي صاحب محل بيع أدوات حدايد وبويات لعدم الإعلان عن الأسعار.

جدير بالذكر أن ذلك جاء نفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.