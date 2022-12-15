دراسة حديثة: أدوية خفض الكوليسترول قد تحمي من الإصابة بالسكتة الدماغية

في الآونة الأخيرة انتشرت الإصابة بالسكتات الدماغية المختلفة في جميع أنحاء العالم، ولم يصبح المرض مقتصرًا فقط على كبار السن، بل انضم الشباب إلى الفئات المعرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، وأصدرت الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب نتيجة بحث علمي أفاد بأن نزيف الدماغ، يؤدي إلى السكتات الدماغية بنسبة تترواح بين 15 إلى 30%.

ورغم ذلك، صدر دراسة علمية حديثة من جامعة جنوب الدنمارك، أفادت بأنه بإمكان العقاقير المستخدمة في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتحمي القلب من الجلطات، أن تحمي أيضا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية النزفية، التي تحدث بسبب تمزق خلايا الشرايين أو الأوردة في الدماغ، وذلك بإجراء مقارنة بين أشخاص في نفس الفئة العمرية، بعضهم يعانون من سكتات دماغية في أجزاء مختلفة من الدماغ، والباقي لم يصابوا بالسكتة الدماغية من قبل، ولكنهم يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول طيلة خمس سنوات متتالية، ليكتشفوا فعالية تلك العقاقير في الحد من الإصابة بالسكتة الدماغية.

طبيب يوضح السبب

«أدوية الكوليسترول تقي من السكتة الدماغية بطريقة غير مباشرة، لأنها تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار، فعندما يزيد الكوليسترول يحدث تصلب وضيق في الشرايين، وعند حدوث أي ارتفاع بسيط في ضغط الدم، من المحتمل أن يصاب الشخص بالسكتة الدماغية»، بهذه الكلمات علق الدكتور «محمد الحوفي» على قدرة العقاقير المستخدمة لخفض الكوليسترول في تجنب الإصابة بالسكتات الدماغية.

طرق أخرى لخفض الكوليسترول

وأضاف «الحوفي» أنه باستطاعة المريض خفض نسبة الكوليسترول من خلال التغذية السليمة بجانب الانتظام في آخذ الدواء بإنتظام، ومن أهم اساسيات التغذية السليمة كالتالي: