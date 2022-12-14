ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية بـ2.5 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية، أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمدينة الزقازيق، بقيمة مليونين و500 ألف جنيه.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وشنّت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية، برئاسة محمد الميهي، بالتعوان مع هيئة الرقابة على الدواء، وفرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، حملة للمرور على بعض مخازن الأدوية؛ للتأكد من تراخيصها وتحرير محضر رقم 2022/35656 جنح مركز الزقازيق ضد «س.ه‍» صاحب مخزن أدوية بندر الزقازيق لإدارته مخزن أدويه دون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر تقدر قيمتها السوقية 2.5 مليون جنيه.